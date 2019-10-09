Про росток просто и доступно!

Если посмотреть практически на любой свитер, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко), что неудивительно, учитывая особенности наших организмов. Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют ростком.

Хотя в шитье росток — это линия горловины на спинке. Но не будем углубляться в дебри терминологии. Наша цель — связать вещь, которую можно будет потом носить, и не важно как она называется.

При вязании реглана сверху начинающим вязальщицам почему-то кажется, что связанный ими конус в силу эластичности и бесшовности полотна прекрасно сядет на фигуру. Так вот — не сядет, даже при точном соответствии изделия меркам. Это легко проверить экспериментально, связав реглан без ростка и в ходе примерки убедившись, что «тянет сзади» и «душит спереди». И даже плохо расчитанный росток лучше, чем его отсутствие.

Как вязать росток

Дадим рекомендации по расчету ростка — каким же должно быть удлинение спинки по отношению к переду.

Расчет ростка

Высота

Для детей до трех лет, которые еще плохо разговаривают и не могут пожаловаться на отсутствие ростка; для очень худых моделей, которые не носят те вещи, которые демонстрируют — 0-1.5 см.

Подростки — 3 см.

Размер от 42 до 50 — 5 см.

Размер от 50 и выше — 7 см.

Для сутулых росток может быть длиннее еще на несколько сантиметров.

Способ определения высоты ростка из шитья, учитывающий индивидуальные особенности. Сначала надо измерить длину спины от основания шеи, а затем измерить длину спины от седьмого шейного позвонка. Разница между этими величинами и будет росток.

Хотя это не совсем та величина, которая нужна нам в вязании, но она может служить ориентиром, насколько фигура отклоняется от стандартных значений.

Можно определить высоту ростка по формуле

Высота ростка = обхват шеи разделить на 6 минус 1 см

Формула из книги Мартыненко «Техника вязания»

Высота ростка = 0,14 * полуобхват шеи

Пример. Пусть обхват шеи 36 см, плотность вязания 24 ряда = 10 см.

Высота ростка = (36/6-1)*24/10 = 12 рядов.

Ширина ростка = ширина спинки + петли двух рукавов и регланных линий + 2 петли.

Для примера возьмем ширину ростка 72 петли.

Нужно связать на спинке на 12 рядов больше, чем на рукавах и переде.

Но ведь после этого рисунок на переде не будет совпадать с рисунком на спинке (если конечно раппорт узора случайно не оказался кратен высоте ростка, в нашем примере 12 рядам)? Верно, не будет.

Вероятно, с этим надо смириться, в конце концов, никто не смотрит на спинку и перед одновременно, либо подогнать высоту ростка под выбранный узор, или наоборот, выбрать другой узор, подходящий под высоту ростка.

Заметим, что в описаниях моделей в журналах росток чаще всего не упоминается, видимо, для упрощения жизни авторов и усложнения жизни вязальщиц.

Величина ростка не зависит от того, насколько глубокий вырез вы планируете сделать спереди. Росток следует вязать даже при большой свободе облегания, потому что росток обусловлен главным образом наклоном шеи вперед, который не зависит от вышеупомянутых факторов.

Вывязывание ростка

Теперь о том, как вывязывать росток.

Вязание реглана сверху. Если просто удлинить спинку в районе горловины, боюсь, это мало кому понравится. Хотя на форуме Страна Мам я видала такие прямоугольные ростки.

Вязание реглана снизу. Здесь можно себе позволить удлинить спинку на несколько сантиметров. Разумеется, нужно удлинить и регланные линии рукавов, которые будут пришиваться к спинке, на ту же величину. В результате верхняя линия рукава станет наклонной.

Удлинить спинку можно незаметно, например, с помощью укороченных или удлиненных рядов.

Итак, имеем 12 рядов и 72 петли. Распределим эти петли на 11 групп следующим образом: 72 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 12 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

Выполняем удлиненные ряды:

Вяжем центральные 12 петель, поворачиваем работу

Вяжем 12 + 6 петель, поворачиваем работу

Вяжем 6 + 12 + 6 петель, поворачиваем работу

Вяжем 6 + 12 + 6 + 6 петель, поворачиваем работу

Вяжем 6 + 6 + 12 + 6 + 6 петель, поворачиваем работу

и так далее, в каждом ряду вовлекая дополнительно еще 6 петель, до тех пор, пока все 72 петли не будут провязаны, после чего возвращаемся к обычному круговому вязанию.

Где вязать росток? Сразу после горловины спинки или на несколько рядов ниже, или после кокетки до подмышек

Способ смены спиц. При вязании по кругу, если рисунок сложный и нет желания заниматься расчетами, можно использовать 4 пары круговых спиц, например, две пары размера 3 мм и две пары размера 3.5 мм.

Перед и рукава вяжутся на спицах меньшего размера, спинка и задняя часть рукавов — на спицах большего размера. За счет большей плотности спинка получится длиннее (и шире, что не входит в наши планы).

Реглан сверху особенно удобен тем, что изделие можно примерить на ранней стадии и увидеть недостатки еще до того, как закончится первоначальный энтузиазм и есть силы распустить и перевязать.

Начинающим вязальщицам метод подгонки по фигуре может принести великолепные плоды (опытным мои советы не нужны, они и так все знают).

Для изделий, связанных крючком, росток тоже никто не отменял.

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